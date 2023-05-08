Halen 4 puan önde olduklarını hatırlatan Eren Aydın “Biz buraya kazanmaya geldik. Ama kaybetmemek de esas taktiğimizdi. Maça iyi de başladık. Nitekim golü de bulduk. 5.dakikada bir pozisyon kaçtı. O pozisyonda golü atabilseydik daha farklı olabilirdi. Ama hala 4 puan öndeyiz. Değişen bir şey olmadı. Isparta maçında tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz.

Menemen maçına gelerek bize destek veren tüm herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Gönül isterdi ki galibiyetle taçlandıralım. Ama olmadı. İnşallah Isparta maçında galibiyet alıp, Çorum’a şampiyonluğu getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)