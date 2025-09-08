Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Anadolu Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Derneği iş birliğinde yürütülen “Değirmen Makinalarının Üretiminde Tasarım ve Metal Malzeme Desteği” projesi kapsamında, sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi tarafından Çorum’un öncelikli sektörlerinden biri olan değirmen makinaları imalatında tasarım kapasitesini artırmak ve malzeme seçim süreçlerini iyileştirmek amacıyla OKA desteğiyle proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atılım, Emta Makine ve Makine ve Enerji (MAKENAS) firmalarının teknik personeli ile Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerine ileri seviye SolidWorks eğitimi verildi. Armada Yazılım iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimi 13 kişi tamamladı.

Projenin ikinci aşamasında ise firmalara, ürün kalitesini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik malzeme seçimi odaklı teknik danışmanlık desteği sağlandı.

EĞİTİME KATILANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Çorum Teknokent’te düzenlenen programda, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hitit Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma odaklı projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Girişimci yeni nesil üniversite olma yolunda kalkınma odaklı projelerle daha fazla öne çıkacağız. Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketimiz ile farklı eğitim ve projelerde iş birliğine her zaman hazırız” dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, değirmencilik makineleri sektörünün Çorum için önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanındaki yetkinlikleriyle bu projede paydaş olmak bizim için çok kıymetli. Projeleri küçük ölçekli gibi görebilirsiniz ama büyük hikayeler buradan başlıyor. Bunları, sizlerin işbirliğinde geliştirip markalaştırmak ve yaygınlaştırmak en büyük temennimiz. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

