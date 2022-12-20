Çorum’da 12 köyün bir araya gelmesiyle kurulan Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde yeni yönetim belirlendi. Tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Arap Filiz, yeniden seçildi.

Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu Bahabey Caddesi’nde bulunan Anatolia Pastanesi’nde gerçekleştirildi.

Haydar Genç, Yüksel Savur ve Tayfun Girgin’den oluşan divan yönetimi faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, bilanço, gelir gider hesapları ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi görüşerek oylamaya sundular. Raporlar oy çokluğu ile kabul edildi.

Dernek genel kurulunda konuşan Başkan Arap Filiz, 12 köyün yan yana gelerek oluşturduğu derneğin Çorum’da geçmişte önemli sosyal etkinliklere imza attığını belirterek, bundan sonra da aynı güçlü birlikteliğin devam edeceğine dikkat çekti. Filiz, ilk etkinliklerini ise 10 Şubat tarihinde yemekli bir gece düzenleyerek başlatacaklarını belirtti.

Dilek ve temenniler bölümünde dernek üyelerinin yaptıkları konuşmaların peşinden, genel kurula sunulan liste üyelerin onayına sunularak kabul edildi. Büyük bir olgunluk içerisinde yapılan seçimlerde Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetim Arap Filiz, Ali Yıldırım, Yusuf Akca, Alahattin Yıldırım ve Hüseyin Bektaş’tan oluşurken, Haydar Genç, Arap Karabacak, Tuncer Duran, Nejdet Güler ve Özkan Şanan ise yedek üye oldular.

Denetim Kurulu asıl üyeliğine Muharrem Gökay, Servet Seyfettin Mete, Coşkun Ersöz, yedek üyeliğe ise Ümit Kuyu, Yüksel Duran ve Arap Deniz seçildi.

(Haber Merkezi)

