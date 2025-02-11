Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen 5 kişinin takibe alındığı belirtildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin de yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale de el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı.

Terörle mücadelede amacın, başarılı çalışmalar ve faaliyetler yürütülmesi suretiyle devletin varlığının ve vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasını, vatandaşın huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesini sağlamak olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenlerle, her türlü terör ve terörizmle mücadele kapsamında çalışmalara ve operasyonlara devam edilecek olup, asıl hedefimiz terör ve terörizmin eylem ve faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.”

Öte yandan, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Editör: AA AJANS