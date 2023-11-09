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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Çorum İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Kupası Dart İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda 48 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği küçükler, yıldızlar, büyükler ve paradart olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük kızlar: 1.Helin Nacak, 2.Nilsu Çelik, 3.Ahsen Nisa Öztürk, 4. Elif Ballı.

Küçük erkekler: 1.Mustafa Emin, 2.Gürkan Yurdusay, 3.Alper Can Aksoy, 4.Çınar Türelli.

Yıldız kızlar: 1.Beren Has, Nilsu Karaağaç, 3.Irmak Özkaraoğlu, 4.Eylül Rana Çeltek.

Yıldız erkekler: 1.Atakan Sertoğ, 2.Arda Gezer, 3.Adil Kerem Çalıkoğlu, 4.Ömer Yağbat.

Büyük kadınlar: 1.Aysun Güvenç, 2.Ezgi Tırlak, 3.Sinem Atan, 4.Hilal Atan.

Büyük erkekler: 1. Ege Özceylan, 2.Burhan Çevik, 3.Burakhan Kepçe, 4.Murat Kepçe.

Paradart (Özel Sporcular) erkekler: 1.Halit Yasin Aktaş, 2.Görkem Atan, 3.Nur Emre Uluşahan, 4.Hikmet Uysal.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

