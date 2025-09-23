Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda 36 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği gençler, büyükler ve özel olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Genç erkekler: 1.Yankı Kamuk, 2.M.Emin Zürriyet, 3.Umut Akyüz, 4.İshak Kerim Özdoğan.

Büyük erkekler: 1.Ege Özceylan, 2.Seçkin Erbaş, 3.Koray Boyar, 4.Yetkin Utku Kamuk.

Büyük kızlar: 1.Sinem Atan, 2.Doğa Kamuk, 3.İsra Özdoğan, 4.Ela Uysal.

Özel Sporcular: 1.Görkem Atan, 2.Hikmet Uysal, 3.Halit Yasir Aktaş, 4.Emre Uluşahan.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular il temsilciliği tarafından madalya ile ödüllendirildi.