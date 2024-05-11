Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezon bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Alınacak sonuçlara göre hem play-off’a kalacak son takım, hem de 2.Lig’e düşecek üçüncü takım belli olacak.

Ahlatcı Çorum FK’nın Play-Off’u garantilediği ve üçüncülük şansını son haftaya taşıdığı ligde, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor play-off’un son bileti için, Şanlıurfaspor, Adanaspor ve Tuzlaspor ise ligde kalmak için mücadele edecekler.

ŞAMPİYON

BELLİ OLUYOR

Haftalar önce Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ve Göztepe, bugünkü maçlarında şampiyonluk mücadelesi de verecekler. 72 puanlı lider Eyüpspor, İstanbul’da Ümraniyespor’la karşılaşırken, şampiyonluk için 1 puan yetecek. 69 puanla ikinci sırada yer alan ve Eyüpspor’a iki averaj üstünlüğü bulunan Göztepe ise sahasında 56 puanla Play-Off’u garantileyen Bodrum FK’yı konuk edecek.

SON BİLET

KİMİN OLACAK?

Ligde son hafta maçları öncesi Sakaryaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor Play-Off’a yükselmeyi garantileyerek Süper Lig şanslarını sürdürdüler. Bu takımlardan biri bugün aynı zamanda üçüncü olup direkt play-off finaline kalacak.

Play-Off’a kalacak son takım ise ya Bandırmaspor, ya Gençlerbirliği, ya Boluspor olacak. 50’şer puanı bulunan bu takımlardan Boluspor sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı konuk ederken, Gençlerbirliği deplasmanda Tuzlaspor’la, Bandırmaspor ise Adanaspor’la karşılaşacak.

BİR TAKIM DAHA

2.LİG’E DÜŞECEK

Ligde, Giresunspor ve Altay’dan sonra 2.Lig’e düşecek üçüncü takım da bugünkü maçlardan sonra belli olacak. 35 puanla düşme hattında yer alan Şanlıurfaspor, sahasında hiçbir iddiası kalmayan Manisa FK’yı konuk edecek. 36 puanlı Adanaspor, Play-Off’a kalma mücadelesi veren Bandırmsapor’u konuk ederken, 37 puanlı Tuzlaspor ise sahasında play-off hesapları yapan Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.