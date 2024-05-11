Play-Off ilk maçında sahasında Gaziantep Belediyespor'dan 41 sayı fark yiyen Çorum Belediyespor, bugün oynanacak rövanş maçında mucize arayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Play-Off ikinci maçında Çorum Belediyespor bugün Gaziantep'te Gaziantep Belediyespor'un konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta Çorum'da oynanan ilk maçta rakibinden 41 sayı fark yiyen Çorum'un dev adamları bugünkü maçta mucize arayacak. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Editör: RIFAT KARA