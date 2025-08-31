Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve diriliş sembolü olduğunu belirtti. Mesajında, 26 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutan olarak hareket emrini verdiğini ve 30 Ağustos’ta Yunan ordusunun yenilgiye uğratıldığını hatırlatan Damar, “O büyük komutana ve ona güvenen Türk milletine selam olsun” ifadelerini kullandı.

Damar, mesajında Atatürk’ün gençliğe hitabesine de yer vererek, Türk gençliğine istiklal ve Cumhuriyetin korunması görevini hatırlattı. “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” vurgusunu yapan Damar, gençleri milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

Mesajında ayrıca güncel toplumsal ve siyasi konulara değinen Damar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkının birliği için vatandaşları uyanık olmaya davet etti. 30 Ağustos’un önemine dikkat çeken Damar, “Bedeli canla ödenmiş vatan topraklarında, rengini şehit kanından almış bayrağa selam olsun” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi