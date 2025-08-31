Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Veli Uysal, “30 Ağustos 1922’de, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Dumlupınar’da zaferle taçlanmıştır. Bu büyük zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; esaret zincirlerini parçalayan, Cumhuriyetimizin yolunu açan en büyük dönüm noktasıdır.

Türk Milleti, tarih boyunca nice saldırıya, nice baskıya maruz kalmış; ama her defasında birlik, inanç ve kararlılığıyla ayağa kalkmayı bilmiştir. 30 Ağustos, işte bu kararlılığın, bu azmin en parlak nişanesidir” dedi.

Uysal, mesajını şu cümlelerle sürdürdü:

“Bugün bizlere düşen görev, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.

Bu duygu ve inançla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

