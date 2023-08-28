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Diğer şenlik ve festivallerden farklı olarak "kitap, kültür, gençlik ve tarım" temalı içeriğiyle öne çıkan şenlikte, katılımcılara 3.500 kitap hediye edildi.

Onur konuğu olarak davet edilen hemşehrimiz yazar Osman Çeviksoy şenliğe eşiyle birlikte katıldı. Şenlikte Alişan Kapaklıkaya, Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Hasan Kallimci, İsmail Zorba, İdris Koç, toplamda 18 yazar kitaplarını imzaladı, okurlarıyla söyleşi yaptı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz Yöre kültürü ile ilgili bilgiler verdi. Eğitimci Devrim Karakuş ise yörük kültürü üzerine konuştu.

Yörede yetişen birbirinden güzel ürünlerin ve el emeklerinin sergilendiği stantlar açıldı.

Muğla Milletvekili Kadem Mete, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Darıyeri Mahalle Muhtarı Enver Çoban programa katılanlar arasındaydı.