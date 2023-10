Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK, 22 Ekim Pazar günü lider Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, teknik direktör Tahsin Tam yaptığı açıklamada, 1.Lig’e adaptasyonlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Yenilmemeyi becerebilselerdi daha çok puana sahip olacaklarını kaydeden Tahsin Tam, “Eğer hatalarımızı biraz daha azaltabilirsek ve biraz daha kompakt oyun ortaya koyabilirsek, puan sıralamasında daha yukarıda olacağımızın farkındayız” ifadelerini kullandı.

BANDIRMA’DA

EN İYİ OYUNU

OYNADIK

Tam, genel bir değerlendirme ile başlayan açıklamasında, “Son oynadığımız Bandırmaspor maçı ligde oynadığımız maçlar içerisinde özellikle ilk 45 dakika en iyi maçlarımızdan bir tanesiydi. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Maçı koparabileceğimiz fırsatlarda yakaladık. İzleyenlere de keyif verdiğimizi düşünüyorum. Ama maalesef golle sonuçlandıramadık. Ortaya koyduğumuz oyun noktasında her zaman objektif olmaya çalıştım. Gerek rakibimize karşı, gerekse kendi takımıma karşı maç önü ve sonunda yaptığım değerlendirmelerde hep objektif olmaya çalıştım.

EN AZ

BERABERE

KALMALIYDIK

Geriye gittiğimiz zaman, kaybettiğimiz maçlara bakınca Giresunspor maçının ilk 45 dakikası çok kötü bir futbol ortaya koymuştuk. Gençlerbirliği maçının genelinde iyi oynamıştık. Bodrum maçına bakıyorum, 20 dakika kötü başladığımız bir maçtı ama orada hakem faktörü çok devreye girmişti. Bu 3 maçı yenilmesek de berabere bitirebileceğimiz maçlardı. Bandırma maçı bize galibiyet yazan bir maç gibi görünse de, 1 puan da önemli bizim için. Çünkü Bandırmaspor bu ligin güçlü takımlarından biri. Diğer maçlarda da yenilmemeyi becerebilseydik, puan sıralamasında daha üstlerde olabilirdik.

ADAPTASYONUMUZ

HER GEÇEN GÜN

ARTIYOR

Adaptasyonumuz her geçen gün artıyor. Hala tam verim alamadığımız oyuncularımız, performansını yükseltmemiz gereken oyuncular var. Kadromuzda bulunan her oyuncumuz bizim için çok değerli. Biz de çalışma metodumuzla ona o değeri hissettirmek zorundayız. Bu doğrultuda da onlardan verim almak ve değerini arttırmak da bizim görevimiz.

OYNADIĞIMIZ

OYUN BİZİ

DAHA YUKARI

TAŞIR

Biz bu yıla adaptasyon yılı olarak baktık. Başkanımız da bunu sezon başında ifade etti. Ama geldiğimiz süreçte oynadığımız oyun ve topladığımız puanlar bizi yukarıya taşıyabilir mi, bunu gördük. Eğer hatalarımızı biraz daha azaltabilirsek ve biraz daha kompakt oyun ortaya koyabilirsek puan sıralamasında daha yukarıda olacağımızın farkındayız.

"TARAFTARIMIZ SABIRLA

DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, taraftarlara da seslendi. Her eleştiriye açık olduklarını kaydeden Tam, “Bizim samimi destek veren bir taraftar kitlemiz var” ifadelerini kullandı.

Takımın sahada en iyiyi vermek için mücadele ettiğini, buna karşılık taraftarların da sabırla takıma destek olmalarını isteyen Tahsin Tam, “Seyircimizden de isteğimiz, bize destek vermeye devam etsinler. Lig başından itibaren bize sabırla destek veriyorlar. Onlardan ricam, bunu devam ettirsinler. Bizim samimi destek veren bir taraftar kitlemiz var. Tabii ki eleştiri futbolun doğasında var. Bu eleştiriler de bizim kendimizi geliştirmemiz için yapılan eleştiriler. Biz her eleştiriye açığız.

Ama şunun farkında olsunlar, biz Çorumspor markasına hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde. Gerek oyuncularımız, gerekse teknik heyetimiz bu çalışma azminden ödün vermiyor. Takımım en iyisini vermek istiyor. Seyirci en iyisini sahada görmek istiyor” dedi.

"EYÜP MAÇINI

HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, lider Eyüpspor’la 22 Ekim Pazar günü oynayacakları maçı heyecanla beklediklerini söyledi.

Futbol severlere iyi bir maç izleteceklerini kaydeden Tahsin Tam, tüm Çorumluları maça davet ederken, “Eyüpspor ligin lideri. Kadro derinliği, oynadığı oyun ortada. Olağanüstü kadro maliyeti olan bir takım. Birkaç yıldır bir üst lige çıkmak için maddi ve manevi önemli yatırımlar yapmış bir takım. Onların da kaliteli ayaklarla sonuca gittiklerini gördük. Bizde bu kaliteli ayakları durdurma yönünde analizlerimizi yapıyoruz.

Ben, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanla o günün gelmesini bekliyoruz. Taraftarımıza iyi bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum” dedi.