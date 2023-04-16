İki toplarının direkten döndüğünü ve birçok da gol kaçırdıklarını belirten Tahsin Tam, farkı kaçırdıklarına dikkat çekerken, artık hiçbir maçın kolay olmayacağının altını çizdi.

Teknik patron Tahsin Tam’ın, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle: “Ligin sonuna yaklaştığımız dönemde, hiçbir maç kolay olmayacak. Maçın ilk bölümünde, oyun üstünlüğünü sağlamakta zorlandık. İlerleyen dakikalarda, üst üste ataklar yaparak pozisyonlar yakaladık. Bu süre zarfında rakibe pozisyon vermedik ve topa sahip olduk.

İkinci yarıya daha baskılı başladık. Golü bulduktan sonra rakibin direncini kırdık. Son bölümde kontrolü tamamen elimize aldık ve maçtan galip ayrılmayı başardık. Girdiğimiz pozisyonlar ve direkten dönen toplar gol olsaydı, daha farklı bir galibiyet yaşayabilirdik.

Maç maç düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız İnegölspor maçında tüm Çorum halkını, bizi desteklemeye davet ediyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)