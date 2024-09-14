Dağlı, mesajında, Allah'ın Hz. Muhammed'i, alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderdiğini belirtti.

İnsanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmesinin insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biri olduğunu anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"O hep iyilik ve güzelliği muştulamış, güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin tesis edilmesini sağlamıştır. Tüm insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber Efendimiz güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır. Bizler de Peygamber Efendimizin müstesna hayatında öğrettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı, insanı eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi hasılı her yönüyle iyi bir insan olmayı en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını, insanlığa ulaştırdığı kutsal mesajını hakkıyla idrak ve hayatımızın her alanında tatbik edebilmek temennisiyle Mevlid Kandili'nin ülkemize, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, adalet, şefkat ve huzur getirmesini diliyorum."