Vali Dağlı, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Mayıs ayı Encümen Toplantısı için gittiği İskilip’te Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde İskilip Belediye Başkanı seçilen İsmail Çizikci’ye yeni görevinde başarılar dileyen Vali Dağlı, hayırlı olsun temennilerini iletti.

İsmail Çizikci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Dağlı’ya teşekkür etti. Ziyarete ayrıca Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bazı kurum yetkilileri ve belediye başkanları da katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ