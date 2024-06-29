Vali Dağlı beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte ağabeyleri İlyas Çelik’i kaybeden Çorum TSO Meclis Üyesi, EMTA Makina sahiplerinden Mehmet Çelik ile İlkin Petrol sahibi Yılmaz Çelik’e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette İlyas Çelik için dua edildi.

Vali Dağlı, TSO Başkanı Başaranhıncal, Müftü Yıldırım, Sanayi Müdürü Ocak ve İŞKUR İl Müdürü Tuzcu ayrıca ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte Çorum Oto Tamirciler Odası eski başkanlarından Turgay Eliaçık’a kalbine yenilen kardeşi Selim Eliaçık için de başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyarette merhum Selim Eliaçık için de dua edilirken, protokol üyeleri merhumlara Allah’tan rahmet diyerek iki aileye de başsağlığı dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ