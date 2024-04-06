Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Aşgın Şaşmaz Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasını ziyaret etti.

Bayram nedeni ile yoğunlaşan araç trafiğine yönelik denetimlere katılan Dağlı, denetim için durdurulan araçların sürücü ve yolcularını emniyet kemeri ve güvenli sürüş konularında uyarılarda bulundu. Dağlı, iftar saatinin yaklaşması nedeni ile yolcu ve sürücülere iftarlık ikramında bulunarak iyi bayramlar diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Dağlı, bayram süresince il genelinde 140 asayiş ve trafik ekibi 1282 personelin görev yapacağını, alışveriş merkezleri, Pazar yerleri ve ATM’ler gibi vatandaşların yoğun olduğu alanlarda denetimlerin arttırılarak devam edeceğini belirtti.

Gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Dağlı, “9 günlük bayram tatiline bu gün itibarı ile başlamış olduk. Bayram tatili süresince ilimiz sınırları içerisinde üzücü bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Ve bu anlamda gerekli tedbirleri hem emniyet birimlerimiz, hem jandarma birimlerimiz ve diğer kurumlarımız aldılar.

Bildiğiniz gibi ana yol güzergahındayız. Bu yol Ankara’yı, İç Anadolu’yu ve Güney’i, Batı’yı, Ege’yi Karadeniz’e bağlayan en önemli güzergah üzerindeyiz şu anda. Aynı zamanda İstanbul-Karadeniz, İstanbul-Doğuanadolu yolu da Osmancık güzergahı üzerinden ilimiz sınırlarından geçmekte. Bu anlamda geçen seneye baktığımız zaman, Ramazan Bayramı’nda Samsun-Çorum Karayolu’ndan 29 binin üzerinde araç geçtiğini günlük olarak, yine İstanbul yolundan 42 binin üzerinde araç geçtiğini ve normal günlük seyre göre 3 katı oranında araç geçişlerinin arttığını biliyoruz. Tahminimiz 9 günlük bayram tatili boyunca da özellikle ilk günler ve dönüş günleri başta olmak üzere bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz.

Tabi biz burada geçen yıla göre baktığımız zaman, hem emniyet, hem jandarmada trafik ile ilgili çalışanlarımızı iki katına arttırdık. Bu yılın aslında önemli konusu bu. İki katı oranında arttırdık. Daha fazla denetim yapıyoruz, daha fazla bilgilendirme yapıyoruz, daha fazla uyarıda bulunmak istiyoruz vatandaşlarımıza.

Yine emniyet ve jandarma toplamında 140 tane asayiş ve trafik ekibimiz var şu anda. 1282 personelimiz sadece trafik ve asayişle ilgili görevlendirilmiş oldu.



Yine nakit para akışının fazla olduğu ATM’ler de, Pazar yerlerinde kap kaç, yankesicilik, hırsızlık, sahte para gibi konulara karşı da ekip sayılarını arttırdık ve tedbirli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Tabi sağlık ekiplerimiz de yine hazırlıklı. Tüm kazalara karşı, nöbetçi sağlık ekiplerimiz tüm kazalara karşı görevlendirilmiş. 112 Acil Sağlı ekipleri sayıları da minimalde arttırılmış. Halk sağlığına dönük olarak çalışmalarımız var. Fırın, pastane, lokanta, gezici satıcılar gibi yerlerde gıda denetimlerini yapıyoruz. Sağlıklı ve hijyenik gıdaya vatandaşlarımızın ulaşması için tüm ekiplerimiz sahada bu anlamda.

Tabi şehirler arsı yolculuk yapan vatandaşlarımıza, trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz” dedi.

Vali Dağlı, “Birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağımız Ramazan Bayramı’mızın manevi ikliminin herkesi kuşatıp, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini yüce Rabbimden diliyorum” dedi.