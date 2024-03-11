İstiklâl Marşımızın milletimizin bağımsızlık mücadelesini haykırdığını söyleyen Vali Zülkif Dağlı, milletimizin hürriyet ve istiklal mücadelesinin destansı bir şekilde anlatıldığı, her kelimesinde ecdadın inanmışlığı ve kararlılığının nakşedildiği, milletin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan bağlılığını destanlaştıran, İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 103.yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutluyor olmanın gururunu yaşadığımızı vurguladı.

Vali Dağlı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’mız, Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen azim ve kararlılığın sonucu yazılarak tüm dünyaya bir milletin bağımsızlık mücadelesini haykırmaktadır.

İstiklal Marşı; her dizesine yüklediği birlik, bağımsızlık ve inanç değerleri ile medeniyet yolunda verdiği öğütlerle, bir milletin imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, büyük bir azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklâl Marşı; milli mücadele ruhumuzu, vatan sevgimizi, bağımsızlığa olan tutkumuzu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Türk milletinin vatanı ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayacağını ve vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; üstadın ‘‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’’ veciz sözleriyle, İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ