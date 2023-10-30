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Yarın Çorum Şehir Stadyumu tarihi bir maça ev sahipliği yapacak. Bu kritik karşılaşma öncesi bugün Vali Zülkif Dağlı stadyuma giderek incelemelerde bulundu. Vali Dağlı’ya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, TFF İletişim Sorumlusu Rasim Artagan ve A Milli Kadın futbol takımı Sorumlusu Eren Şenyaprak eşlik etti. Stadyumun maçın oynanabilirliği yönünde incelemelerde bulunan Vali Dağlı, daha sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çorum’un tarihi bir maça ev sahipliği yapacağının altını çizen Dağlı, vatandaşların maça ücretsiz gireceğini, ancak Passolig üzerinden bilet işlemi yapması gerektiğini söyledi. Bugün itibariyle 7 bine yakın taraftarın giriş için başvuru yaptığını da ifade eden Dağlı, maç gününde bu sayının 10 bin üzerine çıkacağını umut etti.

Açıklamasının devamında tüm Çorumluları maça davet eden Dağlı, “Stadyumumuzda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz hazırlıklarını tamamladı. Emniyet Müdürlüğümüz de gereken güvenlik tedbirini aldı. Maç hazır bir haldeyiz. Heyecanlı bir şekilde maç saatini bekliyoruz. İlimizde yapılan ilk milli maç olması hasebiyle ve Cumhuriyetimizin 100. yılına binaen bu anlamlı günde Çorum lu hemşehrilerimizin tamamını maça davet ediyorum. Gelsinler, milli takımımıza destek olsunlar ve uyum içinde inşallah maçımızı yapalım." diye konuştu.

Dağlı konuşmasının sonunda, maç saatinde Saat Kulesi'nin bulunduğu Hürriyet Meydanı'ndan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti vereceklerini de ifade etti.