Ahlatcı Çorum FK, 28 Nisan Pazar günü Erzurumspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 32.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 12.00’de başlayan antrenmana tedavisi süren Geraldo katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, teknik patron Serkan Özbalta, kalesiz oyun oynattı. Futbolcuların moralli göründükleri antrenman taktik içerikli çift kale oyunla sona erdi.
Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Editör: HABER MERKEZİ