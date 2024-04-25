Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kuruluşlararası Masa Tenisi Turnuvası Çorum’da yapıldı. Dün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın ilk ayağında kadın raketler kapıştı. 4 takımın mücadele ettiği turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ilk maçında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-0, ikinci maçında Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü 3-0, üçüncü maçında da Adliye takımını aynı skorla set vermeden yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

İkincilik kupası Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olurken, üçüncülük kupası ise Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün oldu.

Şampiyon olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çorum’u 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA