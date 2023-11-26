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Osmancık’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bugün öğle saatlerine doğru sağanak halinde etkisini gösterdi. Gemici Mahallesi’nde bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Koyun Baba Mahallesi’nde ise rögardan taşan yağmur suyu D-100 Karayolu’nu bastı. Yoldaki trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybederken Çay Mahallesi’nde geçen çaydan sel suları geldi. Çaydan gelen sel suları İskilip Sokak’ta bulunan trafo ve elektrik direğinin bulunduğu alanda toprak kaymasına neden oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar önlem alınmasını istedi.