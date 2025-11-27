Osmancık’ta Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen “Yeşil Vatan” temalı ağaç dikme etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılına özel olarak 102 fidan, öğrencilerin minik elleriyle toprakla buluşturuldu. “Geleceğe Nefes Olmak” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, doğaya ve çevreye duyarlılığı artırmak, çocuklarda çevre bilincini geliştirmek hedeflendi. Cumhuriyetin köklü mirasını simgeleyen etkinlikte; çınar fidanları, ıhlamur, ceviz, ayva, erik, hünnap gibi meyve ağaçları, gül ve süs bitkileri ile tescilli “Osmancık Karası Üzümü” asmaları toprakla buluştu.



Kaymakam Furkan Duman, yaptığı konuşmada doğayı korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayarak, “Her dikilen fidan, Cumhuriyetimizin köklü geleceğini temsil ediyor. Bugün burada çocuklarımızla birlikte hem doğamıza hem Cumhuriyetimize nefes olduk.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirleri ve fidan dikim töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, doğaya, geleceğe ve Cumhuriyet’e olan sevgilerini simgeleyen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.