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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen talimat sonrası dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız önderliğinde masa tenisi, voleybol ve basketbol il temsilcileri ve antrenörleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda masa tenisinde 20 erkek, 7 kadın olmak üzere 27 sporcu, voleybolda 12 erkek, 7 kadın takımı, basketbolda ise 8 erkek, 2 kadın takımından oluşan müsabakalar düzenlenmesine karar verildi.

Kamu Spor Oyunları müsabakaları bugün kadınlar voleybol müsabakaları ile start alacak. Diğer müsabakalar ise yarın ve diğer gün olarak devam edecek. Çorum'da birinci olan takımların Ordu'da yapılacak yarı final grubuna yükseleceği açıklanırken, orada da dereceye girmesi halinde Ankara'da yapılacak finallere katılacağı belirtildi.