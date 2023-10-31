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Federasyon tarafından Kayseri’deki Erciyes Dağı’ndaki zirve tırmanışına da Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zafer Doğru da katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Doğru, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nın zirvesinde diğer illerden katılan sporcularla birlikte kutladı.



Erciyes Dağı’nın Kuzey bölgesinde yer alan ve “Sütdonduran Yaylası” adı ile anılan bölgedeki dağ evinden başlayarak Kuzey-Batı yönünde izlenen rotadan tırmanış gerçekleştirildi.



Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geleneksel hale gelen tırmanış bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı olması nedeniyle Doğu ve Kuzey klasik rotalarından iki grup halinde organize edildi. Çobanini kamp alanından tırmanışa başlayan ekip ile Sütdonduran kamp alanından tırmanışa başlayan ekip zirvede buluşarak Cumhuriyetin 100. Yılını birlikte kutladı.