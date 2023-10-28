Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törende öğrenciler, "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara Cumhuriyet mecmuası dağıttı.
Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.