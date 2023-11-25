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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın da destek verdiği sergide Çorum’un 100 yıl öncesine ait hiç bilinmeyen fotoğrafları yer aldı.



TSO Fuar Alanı’ndaki Sergiye Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, akademisyenler, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Akademik danışmanlığını Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yıldırım’ın yürüttüğü sergide konuşan Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük arşividir. Bugün bağımsızlığını kazanmış 40’tan fazla devletin arşivi bizim devlet arşivimizdedir. Ayrıca kıtanın belgeleri bizde yer almaktadır. Bugün açılışını yaptığımız sergide arşivimizde yer alan bazı Çorum fotoğrafları yer almaktadır. Çorum ile ilgili arşivimizde binlerce belge bulunmaktadır.” dedi

Sergi 3 Aralık 2023 Pazar gününe kadar Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde açık kalacak.