Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Garip Özgür, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eker, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Aslan Kaya, Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün önderliğinde, ulusun bağımsızlık aşkıyla başlattığı mücadeleyle kurulduğunu ve halk egemenliğine dayanan bir yönetim anlayışıyla yükseldiğini söyledi.

Cumhuriyet’in “bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe” karşı verilen savaşın adı olduğunu kaydeden Üreyen, “Tüm bu aydınlık saçan özellikleri nedeniyle Cumhuriyetimiz, bir asra ulaştığı şu günlerde saldırı altındadır” dedi.



Bugün Cumhuriyet’i yöneten anlayın demokrasiyi amaç değil, araç olarak gördüğünü ve kendi siyasal anlayışını gerçekleştirmek için çalıştığını belirten Üreyen, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Anayasanın ilk dört maddesine yönelik açıklamalarla başlayan ve terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet edilmesiyle devam eden söylemler, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin tartışmaya açılmasına neden olmakta, toplumdaki kutuplaşmayı körüklemektedir. Bu yaklaşımlar, Cumhuriyetin eşitlikçi ve birleştirici ilkeleriyle bağdaşmamakta, toplumsal barışımıza zarar vermektedir.

Bugün başta öğretim birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmekte; Cumhuriyet'e, kurucularına, değerlerine hakaret edenler, cezasızlık politikalarıyla dolaylı olarak teşvik edilmekte; kadın-erkek eşitliği anlamına gelen Cumhuriyetimizde kadınlarımız gericiliğin tehdidiyle yüz yüze kalmaktadır. Son 22 yılda uygulanmak istenen eğitim sistemi ile dindar, muhafazakâr, biat kültürünü benimseyen, eleştirel düşünceye kapalı itaatkâr nesil yetiştirilmek istenmektedir.”



“CUMHURİYET KARŞITI UNSURLAR CESARET BULDU”

“Ülkemizin dört bir yanında eğitim, kültür ve sosyal alanda Cumhuriyet karşıtı unsurların cesaret bulduğu bir ortam yaratılmaktadır. Bu karanlık niyetler, Cumhuriyet’in ve kurucularının bizlere bıraktığı akıl ve bilim ışığında yürümemiz gereken yoldan sapmamızı hedeflemektedir. Atatürk’ün dediği gibi, ‘En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır’ ve bizler, Cumhuriyet’in çağdaş uygarlık hedefine inanan eğitim emekçileri olarak bu yoldan ayrılmayacağız.

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini yaşatmak ve çocuklarımızı laik, bilimsel, çağdaş eğitim anlayışıyla yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında coşkuyla kutlanması gereken bu değerlerin, siyasal iktidarın ve çeşitli çevrelerin gölgelemeye çalıştığı dönemde dahi kararlılıkla arkasında duruyoruz.

Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.”

EMEKLİ ÜYELERE PLAKET

Program sonunda emekliye ayrılan Nilgün Er, İsa Kartal ve Neriman Köksal’a plaket verildi.