Çorum’un tanınmış türban tasarımcısı Tuğba Satıcı, 2021 yılında yakalandığı kanser hastalığını, moral gücüyle, iki yıllık bir tedavi sürecinin sonunda yenmeyi başardı ve çok sevdiği mesleğine geri döndü. Etkem Kuaför, Ulukavak Mahallesi Selçuk 2. Caddede hizmet vermeye başladı.

Tuğba Satıcı, mesleğine dönmenin yanı sıra, türban tasarım show’la sahnelere de muhteşem bir dönüş yaptı. Üç yıl aradan sonra uluslararası dünya resitalleri sahnesinde yerini alan Tuğba Satıcı, Çorum’u her zaman gururla temsil ettiğini belirterek, seçkin ve kalabalık bir izleyici kitlesinin alkışları arasında, Etkem’den esintileri sahneye taşıdığını söyledi.

Türban tasarım show, uluslararası PMU eğitmeni, Makeup Academi sahibi dünyaca ünlü Erdal Bektaş tarafından sunuldu. Organizasyonu Roswell firması sahibi İsmail Demir gerçekleştirdi. Majji Plus Sahibi Ercan Özcan’ın katkıları yanında, Altıner Gelinlik sahibi Fethiye Altıner de gelinliklerin sponsoru oldu.