29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Çorum Barosu tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. 4 takımın tek karşılaşma üzerinden eleme usulüne göre mücadele ettiği turnuvada, Adliye’yi 4-1 yenen Barosu Kırmızı Takım ile Hakim ve Savcılar takımını 2-1 mağlup eden Çorum Barosu Beyaz Takım, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan ve deneyimli hakemlerden Nuriye Çınar’ın düdük çaldığı maçı 4-1 kazanan Çorum Barosu Kırmızı Takım şampiyon oldu. Çorum Barosu Beyaz Takım ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvanın üçüncülük kupasını ise Çorum Adliyesi aldı.

Turnuvada dereceye giren takımların kupaları protokol tarafından verildi.