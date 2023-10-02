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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Ferhat Arıcı önderliğinde ASKF Toplantı Salonu'nda gerçekleşen teknik toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Başkanı (TÜFAD) Yasin Aksoy ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı açıklamada, takımların Türkiye'nin 100.yılı olması nedeniyle centilmence mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kavgadan, gürültüden uzak müsabakalar olması temennisinde bulunan Arıcı, bu konuda özellikle antrenörlerin çok duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Arıcı'nın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. İlk olarak Cumhuriyet Kupası turnuvasına 1.Amatör Küme takımlarından İskilipgücü, Mimar Sinan Gençlikspor, Kargıserispor, Gülabibey Gençlikspor, H.E.Kültürspor ve Alaca Belediyespor olmak üzere 6 takımın katılacağı belirtildi. Takımların kura numarasının belli olmasının ardından çekile kura sonunda A grubu H.E.Kültürspor, Mimar Sinan Gençlikspor ve İskilipgücü'nden oluşurken, B grubunda ise Alaca Belediyespor, Gülabibey Gençliksor ve Kargıserispor takımları yer aldı.

9 Ekim'de İtfaiye Sahası'nda saat 19.00'da İskilipgücü ile H.E.Kültürspor, saat 21.00'de ise Kargıserispor ile Alaca Belediyespor takımlarının maçları ile turnuvanın başlayacağı duyuruldu. A grubunda Mimar Sinan Gençlikspor, B grubunda ise Gülabibey Gençlikspor'un ilk haftayı BAY geçeceği açıklandı.

Turnuvada ikinci maçların ise 16 Ekim'de oynanacağı belirtildi. Yine İtfaiye Sahası'nda oynanacak olan bu maçlarda ilk maçların kaybedeni ile BAY geçen takımlar arasında oynanacak. Gruplarda son maçlar ise 23 Ekim'de oynanacak.

Bu maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan 2 takım 26 Ekim Perşembe günü final maçında karşı karşıya gelecek.