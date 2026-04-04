Özlem Güngör, 3 Nisan Belediye Kanunu’nun ve Kadınların Yerel Siyasette Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanmasının 96. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Özlem Güngör’ün basın açıklaması şu şekilde:

“BELEDİYELER GASP EDİLİYOR”

“Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci vizyonuyla kabul edilen 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu’nun 96. yıl dönümüdür.

Bu kanun, yalnızca yerel yönetimlerin halkçı, çağdaş ve katılımcı temellerde yeniden yapılandırılması değil; aynı zamanda Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla, cumhuriyetimizin kadın-erkek eşitliği yolunda attığı en devrimci adımlardan biridir. Bu devrimle birlikte; Artvin Kılıçkaya’da Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım’ı, ilk kadın muhtarımız Gül Esin’i ve eşitlik mücadelesine omuz verenleri saygıyla anıyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözleriyle taçlandırdığı bu mücadele, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ana omurgamızdır. Ne yazık ki 96 yıl önce kazanılan bu haklar, gericiliğin, vesayet zihniyetinin ve kadını siyasetten dışlamaya çalışan anlayışların hedefi olmaya devam etmektedir.

Belediyeler, iktidarın keyfi kayyum uygulamalarıyla gasp edilmekte, kadın belediye başkanlarımız hedef alınmakta, yerel yönetimler halkın iradesine rağmen atanmış ellerle yönetilmek istenmektedir. Bu tablo, Atatürk’ün yerel yönetimleri halkın doğrudan temsil alanı olarak gören anlayışının tamamen dışındadır.

CHP olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel’in güçlü liderliğinde, belediyelerimizin halkın iradesiyle yönetilmesinden asla vazgeçmeyeceğimizi haykırıyoruz. Belediyeler, sarayların değil, halkındır!

“VESAYET HAYALLERİ KURDUKLAERI HER

BELEDİYEDE, HALKIN SOFRASINI KURARIZ”

İşte tamda bu anlayışla CHP’li Belediyeler olarak, halkın belediyeleri olarak gururla söylüyoruz ki; Kadınları eve hapseden zihniyete inat, 2 yıl gibi kısa bir sürede tam 801 kreş açarak; çocukların güvende olmasını, kadınların iş gücüne katılmasını destekliyoruz.

“Eğitim, hiçbir gencin maddi durumuna kurban edilemez!’ anlayışıyla 77 öğrenci yurdumuzla gençlerimizin yanındayız. Derin yoksulluğun hüküm sürdüğü bu dönemde, 172 Kent Lokantası ile düşük gelirli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, halkımızın sofrasındayız. 173 Halk Market, Halk Mandıra ve Halk Ekmek noktalarımızla vatandaşımızın bütçesini koruyor, yerel üreticiyi destekliyoruz. Ve bunlar, tutuklu belediye başkanlarımıza rağmen, kayyuma inat, halkın iradesiyle yapılmıştır. Unutulmasın: Oya Tekin’in tutuklandığı yerde, biz kreş açarız. İktidarın vesayet hayalleri kurduğu her belediyede, halkın sofrasını kurarız. Cumhuriyet kadınları olarak biz, halk için çalışmaktan da eşitliği savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz!

Son sözümüz ise; Genel Başkanımız Özgür Özel’in her zaman altını çizdiği gibi: “Eşitlik olmadan tam demokrasi olmaz. Kadınlar siyasetin öznesidir, karar mekanizmalarının eşit ve vazgeçilmez ortağıdır.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR