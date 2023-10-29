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Tören, bando takımının yürüyüşü, zeybek oyunu, cumhuriyet valsi, jimnastik gösterisi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin müzik korosu, ritm ve dans gösterileriyle velilerin yoğun alkışları arasında devam etti.

İlköğretim Müdürü Burçin Alben, “100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna büyük bir mücadele verdi. İşte bu mücadele sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bugün, bu mirası taşımanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın, genç nesillerin geleceğini inşa etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve laiklik gibi temel değerlerin, Türkiye'nin bugünkü başarısının temelini oluşturduğunu vurgulayan Burçin Alben, “Vatandaş olarak bu değerlere sahip çıkmamız, ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımanın anahtarıdır. Öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlayarak, bilgi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişen çocuklarımız sayesinde bu mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir.” ifadesini kullandı.