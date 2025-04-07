60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca sadece sporun değil, aynı zamanda Türkiye güzelliklerinin tanıtılacağı dev bir organizasyona dönüşüyor.

Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizmi de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yıl parkurunun geçtiği etaplar şöyle:

1. Etap: Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap: Kemer - Kalkan (167.4 km)

3.Etap: Fethiye-Marmaris (175.9 km)

4.Etap: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5.Etap: Marmaris-Aydın (151 km)

6. Etap: Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)

7. Etap: Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: Çeşme - İzmir (105.7 km)

Editör: İHA AJANS