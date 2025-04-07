İskilip Elmalı Köyü’nden gelme, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş’ın kayınbiraderi olan ve İstanbul’da iş hayatını sürdüren Muammer Dal hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü öğrenilen Muammer Dal’ın cenazesi bugün (07 Nisan 2025 Pazartesi günü) öğle namazına müteakiben İskilip Çarşı Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İskilip Mutaflar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ