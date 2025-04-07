Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü nedeni ile Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Akşamseddin Camii’nde ikindi namazı öncesinde düzenlenen Mevlid programına MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Fatih Özüyağlı, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Din görevlileri tarafından Alparslan Türkeş’in ruhu için okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından ikindi namazı sonrası vatandaşlara helva dağıtımı da yapıldı.

Editör: Haber Merkezi