Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan'da Çorumlularla bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı konuşmasında “Ankara’dan milletvekili seçimlerinde AK Parti’yi birinci parti yaptınız. Şimdi ikinci tura, 28 Mayıs’a yürüyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Biliyoruz ki Çorumlu doğrudan şaşmaz. İkinci turda da Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak, ‘Doğru adamla yola devam’ diyeceğiz” diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Oktay, “14 Mayıs seçim sürecinde olan biteni bütün açıklığıyla gördünüz. Bu Yedili Maşa’nın kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerden talimat aldığını, ne tür sapkınlıklarını savunduğunu gördünüz. Ne dediler; 15 Temmuz’da bu ülkenin tankını, askerini, silahını millete çevirenleri serbest bırakacaklarını söylediler mi? Söylediler! Devletin içinden temizlediğimiz bu FETÖ’cüleri yeniden devlet kadrolarına alacaklarını söylediler mi? Söylediler. Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruna karşı bölgede görev yapan Türk askerini oradan çekeceklerini söylediler mi? Söylediler. Afrin’den çıkacağız dediler mi? Dediler. LGBT’ye destek olacaklarını söylediler mi? Söylediler. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan Demirtaş’ı serbest bırakacaklarını söylediler mi? Söylediler. Benim Çorumlu hemşehrimin ağzıyla değil, terör örgütlerini müttefik diye yutturmaya, pazarlamaya çalışanların ağzıyla konuşuyorlar” şeklinde konuştu.

Parti programlarından bahseden Oktay, “Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Yükseköğrenimdeki gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti sağlayacağız. Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz asgari ücrete ocak ayı başında yüzde 55 gibi rekor bir zam yaparak 8500 liraya yükseltmiştik. Kamu işçilerimize ise yüzde 45 zam yapılarak en düşük işçi maaşını 15 bin lira seviyesine artırmıştık. Bunların yanı sıra, en düşük kamu görevlisi maaşını Temmuz ayından geçerli olmak üzere 22 bin lira seviyesine yükselteceğimizi açıklamıştık” ifadelerini kullandı.

Çorumlular ile buluşmasında muhalefete yüklenen Oktay, “Birinci turda LGBT’ci, ikinci turda muhafazakar. Birinci turda FETÖ’cü, ikinci turda devletçi. Birinci turda mandacı, ikinci turda vatansever. Birinci turda Kandil’ci, ikinci turda milliyetçi. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bunlarınki gündelikçi siyaset. Güneş doğduğunda söylediklerini güneş battığında inkar ediyorlar” diye konuştu. (İHA)