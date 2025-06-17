Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı demiryolu projesinde Delice-Çorum etabının temelini 2 gün önce attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hattımız tamamlandığında Ankara, Kırıkkale, Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Çorum, Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. 173 kilometrelik Çorum, Merzifon, Samsun kesimlerinin de bitmesiyle Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Bu hat ile inşallah Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştireceğiz. İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek.

Türkiye'yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz. 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük ile 16 üst geçitten oluşan hattı Allah nasip ederse 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz. Mahalli idareler seçimleri döneminde muhalefetin çeşitli spekülasyonlarına konu olan hattımızın şehirlerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mahalli idareler seçimleri döneminde muhalefetin çeşitli spekülasyonlarına konu olan hattımızın şehirlerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. ” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS