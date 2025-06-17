Avukat Ege Aygün’ün sahibi olduğu hukuk ve danışmanlık bürosu, dün saat 13.00’de düzenlenen törenle birlikte hizmete açıldı.

Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Ege Aygün’ün Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi Aras İş Merkezi Kat: 4 No: 28 adresindeki binada bulunan hukuk bürosunun açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ile bazı Baro yöneticileri ve yakınları katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ