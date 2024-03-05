Erdoğan buna rağmen “Milletimizden bize güvenmeyi, inanmayı sürdürmesini, destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 15.10'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bekledikleri artışı yapmalarının mümkün olmadığını savunarak “Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları başta olmak üzere hiçbir emeklimizi darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden bize güvenmeyi, inanmayı sürdürmesini, destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında “İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma amacımız bakidir” dedi.

31 Mart seçimlerine ilişkin “Bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız” diyen Erdoğan “Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize, milletimize ve illerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

(gazeteduvar)

Editör: HABER MERKEZİ