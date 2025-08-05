Toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP ve AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanları ile İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Toplantıda, Çorum’un tamamını kapsayan hizmet hedefleri, özellikle köylerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ortak akıl ve kararlı bir duruşla hareket ettiklerini bildirdi.

Yapılan değerlendirmede, Cumhur İttifakı’nın millet tarafından kendisine yüklenen tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket ettiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Cumhur İttifakı olarak, ortak akılla, güçlü iradeyle ve sarsılmaz bir vatan sevgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Şehrimizin kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin bekası için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Aziz milletimize hizmet etmeyi bir namus borcu ve bir dava şuuru olarak görüyoruz.”

Cumhur İttifakı’nın ilimizdeki birlik ve uyumunun, hizmetlere yansımaya devam edeceği de belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi