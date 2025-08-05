Görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ilimizden ayrılacak olan Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak ve Oğuzlar Kaymakam Vekili Tayfun Yılmaz, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Veda ziyaretinde konuşan Vali Çalgan, her iki kaymakam vekilinin de özverili çalışmalarına dikkat çekti. Çalgan ayrıca ilçelerde kamu düzeninin korunması, halkla ilişkilerin güçlendirilmesi ve sosyal projelerin desteklenmesi konularında gösterdikleri çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti.

Vali Çalgan, genç mülki idare amirlerinin gelecekte de başarılı işlere imza atacağına inandığını belirterek, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ