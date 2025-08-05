Gerçekleştirilen nezaket ziyareti, iki ailenin dostane ilişkilerinin ve kamu yöneticileri arasındaki saygının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan ziyarette Yaşar ve Sebahattin Akın, Vali Çalgan’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede gündeme dair sohbetler gerçekleştirilirken, karşılıklı iyi dilekler de iletildi.

Ziyaretin sonunda Vali Ali Çalgan ile Yaşar Akın ve Sebahattin Akın birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Akın ailesi ayrıca Vali Çalgan’a görevinde başarılar diledi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK