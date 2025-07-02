İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı toplantıları nedeni ile Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP yöneticileri biraraya geldi. AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yönetimindeki toplantıda İl Genel Meclisi parti grupları ile Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili istişarede bulunuldu.

Alar ve Çıplak; “Yüce Mevla’m birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İstişare edilen konuların şehrimiz ve kıymetli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK