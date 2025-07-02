Çorum’da akşam saatlerinde Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, “Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma” diyerek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepkisini dile getirdiler.

Yol İş 1, Yol İş 2 Nolu Şube, Tes-İş, Toleyis, Türk Sağlık-İş, Koop-İş ve Belediye-İş’e üye emekçilerin katıldığı basın açıklamasında sık sık, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Masa susarsa meydan konuşur”, “Direne direne kazanacağız”, “Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganlarını attılar.

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Eğitim-Sen ve DİSK/Emekli-Sen temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Adil İhsan Üçtepe, kamu işçilerinin 2025 yılı Toplu İş Sözleşme sürecinde karşılanmayan talepleri, ücret artışı ve hakları için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

“İŞÇİNİN EMEĞİ YOK SAYILIYOR”

Konuşmasında, “Geçim derdi büyüdü, bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır! İşçiyi, emekçiyi açlığa mahkûm etmektir! Alanlardayız, meydanlardayız. Kitlesel olarak sesimizi yükselteceğiz. Fakat görüyoruz ki ne bizi duyan olmuş, ne de halkın gerçekleriyle yüzleşen” diyen Üçtepe, hükümetin geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan toplantıda yine geçim şartlarına uygun olan, kabul edilebilecek bir teklif sunmadığını belirterek, “Hatta öyle bir teklif ki işçinin emeği adeta yok sayılmıştır.

Bize reva görülen ücret tüm ülkede işçi kitlemiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır” dedi.



“KÖLE DEĞİL, İŞÇİYİZ”

Talepleri duyulana kadar, hakları teslim edilene kadar emek mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Üçtepe, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz emekçiyiz! Biz işçiyiz! Biz köle değiliz! Biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor. İşte bu yüzden artık sokaktayız, meydanlardayız, alanlardayız! Geçinemiyoruz. Zordayız. Eylemse eylem, grevse grev! Meydanlarda mı yatacağız yatarız, aç mı kalacağız kalırız. Zaten çalışan biziz, zaten aç kalan biziz. İşçiyiz biz işçi. Hakkımızı alana kadar, direne direne kazanacağız!”

“TÜİK’İN VERİLERİ YAŞADIĞIMIZ

GEÇİM SIKINTISINI YANSITMIYOR”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar kadar fark var. TÜİK’in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var, ama TÜİK hâlâ ‘güzel havalardan’ bahsediyor! Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangını ne söndürebilir, ne de gizleyebilir!

Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK’in verilerine değil, cebindeki üç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK’in raporlarına değil, işçinin boş tenceresine bakın!”

“ÜLKEDE VERGİ YÜKÜ İŞÇİNİN

EMEKÇİNİN SIRTINA BİNDİRİLMİŞ”

“Ülkemizde vergi yükü işçinin emekçinin sırtına bindirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde 27’si eriyor. Az kazanandan çok vergi alan bir sistemde adaletten söz edilemez. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emekçilere ödetemezsiniz!

Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya pazara bakın! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz! Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz! Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz! Onurlu bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız!

Emeğimizi yok sayanlar işçinin sesini duyana kadar susmayacağız! Sokaklardayız! Meydanlardayız! Alanlardayız!”