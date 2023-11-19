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Ahlatcı Çorum FK, Altay’la Pazar günü oynayacağı 13.hafta maçının hazırlıklarını hafta sonu yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Cumartesi gününü tek idmanla geçiren kırmızı-siyahlı takım, saha çalışması yaptı. Çorum temsilcisi, bugün ise çift antrenmanla geçirdi. Sabah, saha çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, öğleden sonra ise tesislerdeki fitnes salonunda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanlara, tedavileri süren Sadık Arda Yılmaztürk, Ali Türkan ve Ahmet İlhan katılmadı.

Yarın idman eksiği olan futbolcular bir antrenman yapacak olup, takım günü izinli olarak geçirecek. Kırmızı-siyahlı ekip, yarından itibaren Altay maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.