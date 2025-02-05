Çorumlu oyun yazarı, merhum Tuncer Cücenoğlu’nun “Kadın Sığınağı” oyunu Romanya’da sahnelenmeye başladı.
Irina Popescu Boieru tarafından yönetilen oyunda Tatiana Ionesi, Catinca Tudose, Irina Radutu, Haruna Condurache, Doina Deleanu, Livia Iorga, Diana Chirila, Andreea Boboc, Diana Roman, Malina Lazar, Andreea Stratula, Oana Sandu, Brânduşa Aciobanitei, Daniel Busuioc, Doru Aftanasiu ve Razvan Contu rol alıyor.
ÖDÜLLÜ OYUN
Tuncer Cücenoğlu’na Afife Jale, Cevat Fehmi Başkut En Başarılı Yazar, İsmet Küntay Yılın Yazarı ve Direklerarası Sürekli Mükemmelliyet ödülü kazandıran “Kadın Sığınağı” Bulgarca, İngilizce, Gürcüce, İtalyanca, Rumence, Rusça, İsveççe, Makedonca, Kırgızca’ya çevrildi.
Toplumun farklı kesimlerinden farklı birikimlerdeki kadınların ortak sorunlarını anlatan oyun, erkeklerin yazgısının da kadınlarınkinden pek farklı olmadığını gösteriyor.