ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci Hasan Ali Kalayoğlu, sosyal çürümeyi anlattığı bugünkü yazısında, İngiltere Greenwich Üniversitesi’nce yapılan bir uygulamada 15 ülke başkentindeki caddelere 30 cüzdan atıldığını, içinde ise, 50 Euro ile birlikte cüzdanın kime ait olduğunu belirten bilgiler bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

"Japonya’da 30 cüzdanın 28’i geri teslim edilirken, Almanya’da bu sayı 17 olmuş. Müslüman ülkeler içinde sayılan Türkiye’de ise ne yazık ki sadece 2 cüzdan geri gelmiş. Bizden kötüleri gene Müslüman ülkeler; İran’da 1, Mısır’da ise kocaman bir 0.”

Hasan Ali Kalayoğlu'nun köşe yazısı: