Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çorum’a gelerek Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Erkılınç’a, Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Akçakoca da eşlik etti.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Vali Çalgan’ı ziyaretinden sonra, özel dostluğu nedeniyle Kurucumuz-Başyazarımız Mehmet Yolyapar’a ve önceki dönem BİK Yönetim Kurulu Üyesi olan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’e de ziyarette bulundu.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı da olan Mehmet Yolyapar’la sohbet…