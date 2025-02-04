İstanbul’da, 95 yaşında hayatını kaybeden Dr. Salih Akaydın’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık’ta toprağa verildi.

ABD’de bulunan Antalya Büyükşehir önceki Belediye Başkanı, CHP geçmiş dönem Antalya Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın, amcasının cenaze törenine katılamadı.

Cenaze töreninde, merhum Dr. Salih Akaydın’ın ailesi, Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın da babası olan merhum ağabeyi, 17. Dönem Halkçı Parti Çorum Milletvekili, E.Albay Ali Rıza Akaydın’ın kızları, diğer bazı aile fertleri ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar hazır bulundu.

ÇORUM HABER, Bora, Gizem Akaydın, Ayşegül Akaydın Aydın ve Utkan Aydın’ın babaları, Mete Akaydın’ın ise dedesi olan Dr. Salih Akaydın’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diler.